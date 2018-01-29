За 2017 год импорт техники в РФ увеличился почти на 30%

Сегодня, 13:04

Данные федеральной таможенной службы РФ гласят, что в страну за 2017 год ввезли машиностроительной техники на 29 % больше, чем в 2016 году. Из этого числа больше всего импортировано судов и средств передвижения по воде. В этой сфере наблюдается рост в 36%.

После судов в списке самых ввозимых товаров расположился наземный транспорт. Его число увеличилось на целых 36%. Заем идёт импорт механического и электрического оборудования, этот показатель вырос на 28% и на 24% соответственно. Замыкает рейтинг авиатехника, которой в 2017 году ввезли на 20% больше.

В Минпромторге РФ заявили, что такой рост импорта является результатом увеличения рынка и спроса соответственно. Кроме этого, как добавили чиновники, на данный результат повлияла и инфляция, которая наконец-то начинает замедлять темпы своего роста.

Почему именно по этим позициям вырос спрос и импорт соответственно, представители ведомства объяснить не смогли.