VistaNews.ru


Россия по-прежнему является главным рынком сбыта Белоруссии

Вчера, 23:50

Российская Федерация по-прежнему является главным рынком сбыта продукции Белоруссии. Об этом рассказал замминистра Леонид Маричин.

В сообщении указано, что по результатам 2017 года именно РФ стала самым главным партнёром Белоруссии в сбыте своей продукции. Указывается, что на территорию соседнего государства приходится почти 92% всего производства. В сообщении отмечается, что сейчас Беларусь занимается активным развитием своего рынка. За минувший год были установлены деловые отношения более чем с 70 странами. При этом 15 из них оказались новыми направлениями. В общей сложности экспорт Белоруссии составил 5 миллиардов долларов. Это на 800 миллионов долларов больше чем в 2016 году. В ближайшем будущем Минск намерен укреплять свои позиции на международном рынке.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.