Россия по-прежнему является главным рынком сбыта Белоруссии

Вчера, 23:50

Российская Федерация по-прежнему является главным рынком сбыта продукции Белоруссии. Об этом рассказал замминистра Леонид Маричин.

В сообщении указано, что по результатам 2017 года именно РФ стала самым главным партнёром Белоруссии в сбыте своей продукции. Указывается, что на территорию соседнего государства приходится почти 92% всего производства. В сообщении отмечается, что сейчас Беларусь занимается активным развитием своего рынка. За минувший год были установлены деловые отношения более чем с 70 странами. При этом 15 из них оказались новыми направлениями. В общей сложности экспорт Белоруссии составил 5 миллиардов долларов. Это на 800 миллионов долларов больше чем в 2016 году. В ближайшем будущем Минск намерен укреплять свои позиции на международном рынке.