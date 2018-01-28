Эксперты: Повышение пенсионного возраста в России станет катастрофой

Вчера, 21:31

Аналитики утверждают, что повышение пенсионного возраста на современном этапе в России, когда ряд моментов новой реформы все еще остается неясным, станет для страны катастрофой, и приведет к тому, что пенсионеры будут получать слишком низкие пенсии.

В России все еще продолжают обсуждать предстоящие планы по повышению пенсионного возраста, что вероятнее всего неизбежно. Однако данная реформа до сих пор плохо доработана, а ряд важнейших факторов не получает должного внимания и проработки.

Так, по мнению эксперта Вячеслава Кривошеева остается неясным, как поступать с пенсионерами, которые не получают пенсии, ведь в стране отсутствуют программы по оценке их трудоспособности, поддержанию здоровья, переподготовке и трудоустройству. Неясным остается и количество мужчин, способных на полноценный труд после 60 лет, учитывая, что средняя продолжительность жизни в стране для мужского населения составляет всего 66,5 лет.

За 2017 год в России из 42 миллионов пенсионеров работало более 15 миллионов, а их средняя зарплата составляла всего 13,7 тысяч рублей. Проблема заключается и в том, что пенсионный фонд не будет накапливать деньги, отчисляемые с каждой зарплаты, а они будут тратиться сразу же. ПФР перестанет выполнять функцию накопителя, а станет лишь оператором денег.