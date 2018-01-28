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Башстас обнародовал новую стоимость соцзначимых продуктов

Сегодня, 15:43

Сотрудники Башстата провели анализ и обнародовали результаты стоимости значимых для общественности продуктов. Ряд из них ожидает подорожание, а других спад в цене.

Так, понижению цены были подвергнуты сахар его цена составит 31,96 рублей за 1 кг, репчатый лук в почти 20 рублей, гречка и яблоки (37 и 78 рублей соответственно), говядина по 304 рубля и десяток яиц за 47 рублей.
Повысилась цена на пшеничную муку 28 рубль за 1 кг, соль почти 10 рублей, молоко и курица за 59,97 и 108,06 рублей, а также подсолнечное масло, пшено и капуста 92,26 и 15 рублей соответственно.


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