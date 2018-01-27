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Никарагуа под угрозой санкций США остановила экспорт в Венесуэлу

Сегодня, 15:05

Никарагуа, испугавшись возможности применения санкций со стороны США, остановила экспорт своей продукции в дружественную Венесуэлу. Сейчас поставки сократились, практически, до нуля.

 Представители Никарагуа сообщили, что их торговля с Венесуэлой прекращена, экспортных поставок не будет. Ранее Никарагуа поставляла в Венесуэлу, в основном, молочную продукцию, мясные изделия, кукурузу, фасоль, кофе, табак и ром. В общем объёме  никарагуанского экспорта это составляло до 5%.

Экспорт, со слов никарагуанских чиновников, приостановлен до тех пор, пока не снизится риск распространения санкций США на компании, торгующие с Венесуэлой.

США ввели новые санкции против представителей властей Венесуэлы после возникновения в стране множественных протестных акций.


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