Минсельхоз Татарстана: На посевную кампанию не хватает финансов

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В Минсельхозе Татарстана сообщили о финансовых проблемах в ходе посевной кампании в текущем году из-за падения стоимости зерна и сахара.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов заявил, что в области финансирования посевная этого года будет довольна сложной. В связи с падением цен на зерно и сахар, предприятия теряют большое количество прибыли. Так, по сравнению с 2016 годом, сахарный завод за 2017 год получил суммарную выручку ниже на 2 миллиарда. Он отметил, что такое падение привело к лишению возможности авансировать посевную в этом году на необходимом уровне. Помимо этого, цены упали еще и на молоко, что также негативно отражается на сельхозпроизводителях.

Всего для проведения полевых работ весной требуется затратить более 20 млрд рублей, из них 7,5 млрд - на закупку минеральных удобрений, 1,3 млрд – для семян, для смазочных материалов и запчастей потребуется около 5 млрд, а на выплату заработных плат - порядка 1,6 млрд рублей. Для прочих затрат отводится 3 млрд рублей.

С августа начнут поступать первые денежные средства от земледелия, а до этого на проведение работ необходимо 26 млрд рублей из оборотных средств. Часть покроет бюджет, но около 15 миллиардов будет получено от банка через кредит.

Стоимость всех продуктов Татарстана за этот год оценили в 260 млрд рублей, чтона 5,1% больше, чем в предыдущем.