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В конце прошлого года прибыли «Магнита» уменьшились на 40%

Сегодня, 13:37

Прибыли «Магнита» уменьшились на 40%. Такая информация появилась после подведения итогов прошлого года.

Специалисты одной из крупнейших торговых сетей в России «Магнит» подвели экономические итоги прошлого года. Согласно представленным данным, торговая сеть стала терпеть убытки, которые составили около 40%.

Прибыль магазинов начала падать в четвертом квартале 2017 года, в сравнении с четвертым кварталом 2016 года, падение составило 41,72% или 7,86 миллиарда рублей. В годовом эквиваленте прибыль «Магнита» все же выросла и составила 302,3 миллиарда рублей, в сравнении с 2016 годом эта цифра выше на 6,19%.

Аналитики сообщают, что потери произошли в основном из-за сбоя в работе системы, которая обеспечивает работу онлайн-касс. Как стало известно, с 20 декабря 2017 года покупки таким способом совершить стало невозможно.

Сеть магазинов «Магнит» теперь занимается и продажей медикаментов – в 2017 году открыта сеть аптек под такой же торговой маркой. Некоторые специалисты уверены, что проблемы, которые возникли в «Магните» в конце прошлого года, напрямую связаны с уходом с должности топ-менеджера, который отвечает за данное направление сети.


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