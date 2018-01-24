В Минфине заявили о необходимости стимулирования спроса на бриллианты

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В России, при поддержке международных игроков рынка, планируют стимулировать рост спроса на бриллианты. Такая информация прозвучала от представителя министерства финансов РФ на конференции «Классификация бриллиантов: пути совершенства».

Специалисты рынка драгоценных камней констатируют, что в России в последнее время упал спрос на бриллианты. Такая ситуация невыгодна стране и поэтому в министерстве финансов разработали специальные меры, которые простимулируют рост спроса на данный вид драгоценных камней.

Для достижения поставленной цели российские игроки алмазно-бриллиантовой отрасли объединят свои усилия с международными игроками. Сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее уже обсудили во время конференции «классификация бриллиантов: пути совершенствования», такой информацией поделился замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Аналитики рынка заявляют, что молодые девушки перестали мечтать о кольце с бриллиантом на помолвку, а отдают предпочтение майнинговой криптовалютной ферме. Именно с таким положением вещей и собираются бороться ювелиры. Также Моисеев заявил, что России в данном вопросе необходимо двигаться вместе с мировым рынком бриллиантов. Применять зарубежный опыт на своей территории.