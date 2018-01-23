Нюансы пересчета пенсии для работающих граждан в 2018 году уже известны

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Стали известны нюансы пересчета пенсии для работающих граждан. Так, в 2018 году пенсионный бал будет равен 81,49 рублям. Потому прибавка не сможет превысить 244,47 рубля.

Особенности пенсионных начислений в этом году уже известны гражданам. Так, работающим пенсионерам будут насчитаны дополнительные пенсионные баллы. Такой процесс стал уже привычным для россиян. С января пенсионный бал равен 81,49 рублям. Такой шаг государства смог восстановить равенство между пенсионерами, которые получили индексацию и работающими людьми преклонного возраста.

Однако по правилам, при перерасчете могут засчитать максимум три таких балла. Потому прибавка не сможет превысить 244,47 рубля к той сумме пенсии, что была определена ранее.