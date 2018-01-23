VistaNews.ru


Нюансы пересчета пенсии для работающих граждан в 2018 году уже известны

Сегодня, 13:53

Стали известны нюансы пересчета пенсии для работающих граждан. Так, в 2018 году пенсионный бал будет равен 81,49 рублям. Потому прибавка не сможет превысить 244,47 рубля.

Особенности пенсионных начислений в этом году уже известны гражданам. Так, работающим пенсионерам будут насчитаны дополнительные пенсионные баллы. Такой процесс стал уже привычным для россиян. С января пенсионный бал равен 81,49 рублям. Такой шаг государства смог восстановить равенство между пенсионерами, которые получили индексацию и работающими людьми преклонного возраста.

Однако по правилам, при перерасчете могут засчитать максимум три таких балла. Потому прибавка не сможет превысить 244,47 рубля к той сумме пенсии, что была определена ранее.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.