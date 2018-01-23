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Определены лекарства, которые больше всего подорожали в аптеках

Сегодня, 10:25

Красноярские специалисты создали рейтинг самых подорожавших лекарств. Установлено, что некоторые позиции за год добавили к цене до 25%.

Специалисты Красноярскстата проанализировали ситуацию на рынке медикаментов в крае и ценовую политику, которая сложилась в 2017 году. Установлено, что в регионе сформировалась тенденция по уменьшению цен на лекарства, в общем медикаменты стали доступнее на 1,9% за прошлый год. Сравнивая статистику за 2016 год, аналитики заметили, что в данный период цены на лекарства выросли на 4,7%.

Не смотря на общую тенденцию по снижению цен на лекарства, есть ряд препаратов, цены на которые выросли значительно.

Колдрекс и Ренни добавили к цене до 25%, такие препараты как Сульфацетамид, Аллохол и Валидол стали доступнее для потребителей. Фармацефты отмечают, что основные препараты, которые являются ходовыми в аптеках, доступны для потребителя с низким уровнем доходов.

Согласно общегосударственной статистике, уровень цен на медикаменты в Алтайском крае вырос на 5,9%, а в Забайкалье всего на 0,6%. Специалисты Росстата отмечают, что цены на медикаменты находятся под контролем государства, чрезмерный их рост невозможен.


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