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ЦБ заявляет о повышении оптимизма россиян в связи с замедлением инфляции

Сегодня, 09:45

Центральный банк России рассказал о ситуации на валютном рынке. В связи с замедлением инфляции в 2017 году, у россиян преобладают оптимистичные настроения. В 2018 году ожидается рост цен на уровне 8,7%. Активнее стартовали ипотечные кредиты со ставкой 9% и 9,5%.

ЦБ России обнародовал доклад «Инфляция и инфляционные ожидания», который рассказал о настроениях на валютном рынке страны и о мнениях граждан об экономике. Согласно данным, инфляционный показатель прошлого года равен 2,5% и стал рекордным повышением за период с 2015 года. Этот процесс актуализировался после того, как индекс потребительских настроений (ИПН) увеличивался в минувшем году вследствие выхода из острой фазы кризиса. На основе стабильности люди начали более оптимистично относиться к инфляционным ожиданиям.

Подтверждением стал повышенный интерес и спрос на ипотечное кредитование. К слову, процентная ставка равна 9 и 9,5%. Также ЦБ отмечает, что ожидается рост цен на товары и услуги в 2018 году на 8,7%.


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