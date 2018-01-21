Капитализация биткоина возросла до 197 млрд долларов

Вчера, 17:59

Несмотря на все негативные высказывания со стороны политиков, чиновников и различных «экспертов», биткоин продолжает укреплять свои позиции на рынке. По недавним данным, его капитализация возросла до 197 млрд долларов, а суммарная стоимость рынка всех криптовалют достигла отметки в 585 млрд.

По свежим данным сервиса CoinMarketCap, в 13:30 по Москве стоимость всех криптовалют мира стала составлять 585,3 миллиарда долларов.

За только одни сутки биткоин вырос в цене на 3,24%. Теперь его цена равняется 11,758 долларам при капитализации в 197,6 миллиардов.

Второй в топе стоит криптовалюта Ethereum. Она подорожала на 4,58% за день. Курс составляет 1,061 долларов с рыночной стоимостью в 103 миллиарда. Также необходимо добавить, что на 15,39% вырос и курс Ripple. Теперь одна единица этой криптовалюты составляет в цене 1,67 долларов с капитализацией в 64,8 миллиардов.

Bitcoin Cash вырос в цене на 2,18% составив 1,829 долларов за одну монету. Общая цена данной электронной валюты составляет теперь 30,9 миллиардов.

Ранее аналитик Наталья Касперская сравнила биткоин с финансовой пирамидой МММ и заявила, что в скором времени он «лопнет» как мыльный пузырь.