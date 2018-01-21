Борис Титов предлагает увеличить НДФЛ для высоких зарплат

Вчера, 17:29

В России предлагают увеличить НДФЛ для зарплат, превышающих один миллион российских рублей. С плановой инициативой выступил Борис Титов, глава «Партии роста» и новоиспеченный кандидат в президенты.

По инициативе Бориса Титова, его партия предлагает обратиться к забытому единому социальному налогу, но в этом процессе на 15% нужно опустить уровень финансовых взносов в целом. Когда реальная нагрузка на фонд трудовой оплаты составит 13% НДФЛ и 15% ЕСН, тогда станет возможным сравнивать налоговую нагрузку на отечественный бизнес в государстве.

Титов уверен, что граждане, получающие высокие заработные платы, должны вносить больше. Зарплата, превышающая сумму в один миллион рублей, должна поддаваться налогу по ставке 25%. Целевое назначение такого процесса заключается в направлении денег на выплаты пенсий россиянам, родившимся до 1967 года.