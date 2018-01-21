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Виноградов: Криптоиндустрия наконец-то начала взрослеть

Сегодня, 16:00

Александр Виноградов, известный экономист, заявляет, что криптоиндустрия наконец-то начала взрослеть. Ситуацию прокомментировала Светлана Лобарева, специалист компании business.bitclubproject.com.

По словам экономиста Александра Виноградова, падение криптовалюты на мировых биржах не будет сопровождаться последующим крахом, а лишь повлечет за собой разделение этого узкого рынка. Светлана Лобарева считает, что стабилизация биткоина будет спровоцирована специализацией электронной валюты в рамках востребованности уже в самый ближайший год.

Несмотря на колоссальное повышение курса криптовалюты в конце 2017 года, был зафиксирован серьезный ее спад. Такая ситуация сложилась из-за психологической атаки со стороны государственных структур и отдельных игроков на биржах. Несмотря на это, биткоин плавно переходит в свой привычный рост.


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