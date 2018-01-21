Миркин: За 22 года из РФ вывезли 717 млрд долларов

Сегодня, 13:50

Экономист Яков Миркин подсчитал, что за 22 года из России вывезли капитала на общую сумму в 717 миллиардов долларов США. Исследования эксперта основываются на данных «Бюллетеня банковской статистики» Банка РФ. Также примечательно, что скачок почти в два раза можно наблюдать именно в года правления Путина.

Полученные данные, как заявляет Яков Миркин на своей официальной странице в Facebook, гласят, что очень большую часть денег вывезли именно за последние шесть лет.

В материалах расследования экономиста говорится, что в период с 1994 по 1998 года с РФ вывезли 82 миллиарда долларов, с 1999 по 2009 – 148 миллиардов. Затем идёт резкий скачок вывоза чистого капитала: в период с 2010 по 2013 год вывезли 226 миллиардов, а с 2014 по 2017 целых 261 миллиард.

Общая сумма вывезенных денег составляет 717 миллиардов долларов. К 2020 году эта сумма уже может составить 1000 миллиардов.

По словам специалиста, бизнесмены и корпорации не оставляют денег в тех странах, где у них нет перспектив, будущего и вообще «воздуха». Примечательно, что вывод средств из России повысился почти в два раза именно в года правления Путина.

По информации Виктора Солнцева, общий вывод капитала из РФ составляет куда большую сумму в 3,5 триллионов долларов.

Яков Миркин в своём сообщении добавляет, что такая ситуация в стране наблюдается из-за сильно переоценённого российского рубля, а также из-за оставшихся кусков советской экономики, от которых нужно избавиться и забыть их.