В России на транзитные грузы установят электронные пломбы

Вчера, 22:05

В России на транзитные грузы могут установить электронные пломбы. Сервис будет функционировать на инфраструктуре известной государственной системы «Платон» на базе технологий ГЛОНАСС.

Согласно законопроекту, опубликованному на официальном сервисе правовых данных, предусматривается введение механизма, который позволит контролировать большие перевозки с активным использованием идентификации в электронном режиме. Для этого необходимо создать сервис конкретного отслеживания грузовых транзитов международного плана, в рамках которого используют инфраструктуру «Платона» на основе ГЛОНАСС.

Фиксирование и снятие новых пломб произведут при въезде и выезде с территории России в специальных контрольных пунктах (передвижных или стационарных). Обязанности по установлению пломбы возлагаются на организации получателя или отправителя. Закон может вступить в силу 1 июля.