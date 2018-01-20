Специалисты рассказали об уязвимостях криптовалют

Вчера, 18:31

Специалист из компании Autonomous Research Лекс Соколин рассказал, что криптовалюты, в разрез общепринятому мнению, всё же обладают рядом уязвимостей.

По словам эксперта, технологию распределённого реестра хакеры могут очень просто взломать. Уточняется, что в наше время полная сумма, которую уже успели похитить в наше время, составляет около 1,2 миллиардов долларов США. Каждый год во всём мире киберпреступники похищают криптовалюты, сумма которых эквивалента 200 миллионов долларов. Последнее является 14% от общего оборота «эфира» и биткоина.

Дело в том, как уточняют специалисты, современный рынок ещё не пришёл к такому зрелому состоянию. Кроме этого, с тем, как развиваются технологии, идёт в одну ногу и объём краденых данных.

Из-за использования кодовой базы одного проекта для создания другого каждый «форк» предоставляет хакерам возможность подменить информацию. А при нарушении связей между группами майнеров, у киберпреступников возникает возможность пользоваться одним и тем же биткоином два раза.

Ранее нобелевский лауреат в области экономики Роберт Шиллер заявил, что биткоин ожидает «тотальный коллапс».