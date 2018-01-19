Шведы освоили переработку бытовых отходов в топливо

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В Швеции нашли способ снизить количество вывозимого на полигоны мусора. Больше половины твердых бытовых отходов сжигается, взамен чего получается топливо. При этом сортировку мусора производят сами жители страны, отвозя его затем на станции утилизации.

Все твердые бытовые отходы распределяются по категориям: бумага, стекло, пластик, металл, электроприборы, батарейки и лампочки. Все, что не подлежит переработке обычным способом, в том числе опасные отходы и лекарственные препараты, забирают специальные службы. На полигон для мусора вывозится только 1% оставшихся отходов.

В России также планируются большие перемены в вопросе утилизации отходов. К началу 2019 году планируется внедрить в стране систему раздельного сбора мусора, уменьшить количество мусорных полигонов и построить мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы, оснащенные мусоросжигательными заводами, позволяющими перерабатывать отходы в энергию. Первые заводы появятся на территории Московской области и Татарстана уже к 2021 году. Ожидается, что данные меры позволят сократить количество вывозимого на полигоны мусора на 30%.