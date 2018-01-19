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Владимир Ефимов: темпы роста ВРП Москвы до 2020 года составят 2,3%

Сегодня, 13:19

Экономика российской столицы демонстрирует планомерный рост по каждому из главных направлений. Такой информацией в четверг, 18 января поделился лидер столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПИР) Владимир Ефимов. Об этом пишет ТАСС.

По словам управленца, к 2020 году темпы роста валового регионального продукта (ВРП) Москвы должны достигнуть показателя в 2,3 процента. Согласно обоснованным ожиданиям, по итогам минувшего года ВРП города вырастет на 2 процента, тогда как с 2018 по 2020 гг. темпы роста ВРП в сопоставимых ценах составят от 2,1 до 2,3 процента. Таким образом, есть основания говорить об уверенном росте московской экономики по каждому из ключевых направлений.

 

Владимир Ефимов также согласился назвать направления московской экономики, в которых зафиксирован планомерный рост. В частности, он назвал промышленное производство, экспорт, услуги, IT, научные исследования и разработки.

 


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