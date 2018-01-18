МВФ: Российская экономика устремилась вверх на фоне подорожания нефти

Вчера, 23:29

МВФ считает, что в России начался процесс поднятия экономики. По словам представителя ведомства Джерри Райза, главной заслугой в этом выступает подорожание нефти на бирже.

В процессе своего диалога с представителями зарубежных СМИ, Джерри Райз подчеркнул, что рост ВВП идет особенно активно. Главной причиной этого стало подорожание нефти на биржах мира. Это и другие не менее важные аспекты, влиятельно сказались на росте экономики в России. Важным элементом поддержания экономического уровня в России стала стабильность в оплате труда работающих граждан. Прогнозы представителя МВФ РФ Райза оптимистические.

Ведь стоимость нефтяного сырья и его производных стремительно стала подниматься в цене В будущем, если такой показатель останется, экономика России начнет потихоньку расцветать. Главный экономист РФ акцентирует внимание на том, что повышение развития экономики даст прямопропорциональное улучшение жизни россиян.