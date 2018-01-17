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ВЭФ рассказали о пяти главных угрозах для мировой экономики

Сегодня, 14:18

ВЭФ (Всемирный экономический форум) рассказал о пяти главных угрозах, которые могут пошатнуть мировую экономическую систему.

По словам специалистов и авторов доклада, самые правдоподобные риски составляет экологический и технологические факторы. Эксперты опасаются, что во всём мире погода может резко поменяться, или же загрязнение природы достигнет своего пика. Также актуальной для финансовых организаций и бизнесменов остаётся тема хакерских атак. Такие опасения обоснованы тем, что в сентябре произошло максимальное количество ураганов, а с 2012 года число кибератак выросло в пять раз. Из-за этого расходы на защиту увеличились только в течении 2017 года на четверть.

Также, как фиксируют докладчики ВЭФ, экономика начинает восстанавливаться после глобального финансового кризиса. В связи с этим на второй план отходят и геополитические угрозы. В ТОП-5 свои позиции сохраняет лишь риски применений оружия массового уничтожения, такого как атомная бомба.


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