Глава миссии МВФ: Российская экономика стабилизируется

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Представитель Международного валютного фонда в России Габриэль Ди Белла считает, что экономическая ситуация в стране прошла негативную фазу резкого спада и постепенно стабилизируется. Финансист при этом спрогнозировал рост годовых показателей в полтора процента.

По словам Ди Белла, глобальные задачи, которые ставит перед страной российское руководство, позволяет развивать стратегические направления в экономике. После кризисных условий, наблюдавшихся еще три года назад, в нынешний год Россия входит с хорошими экономическими перспективами. Глава миссии МВФ подчеркнул, что для окончательного преодоления стагнации необходим как минимум, трехпроцентный рост ежегодно.

Ди Белла оценил по достоинству разработку нового бюджетного правила, по которому положительное сальдо между реальной и расчетной ценой на нефть должно направляться в резервный государственный фонд. Свою оценку экономической ситуации в России глава миссии МВФ дал во время традиционного Гайдаровского форума.