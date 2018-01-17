Власти РФ намереваются изменить правила вылова речной рыбы

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В России грядут поправки в правила вылова речной рыбы. Сейчас добывать водных обитателей в одном водоеме могут сразу несколько предприятий, однако в скором времени рыбакам придется действовать по принципу «одна река – один добытчик».

Константин Чуйченко, являющийся помощником президента России, возглавил группу по развитию рыбного хозяйства, которой предстоит протестировать целесообразность и эффективность новых поправок. Первое заседание специалистов по вопросам отлова речной рыбы состоялось в декабре прошлого года, когда Чуйченко с коллегами определили суть разрабатываемого механизма нововведений. Главными задачами группы по развитию рыбного хозяйства станут борьба с незаконным выловом рыбы и развитие речных территорий. Также специалисты намерены предоставлять один водоем для одного добытчика.

Новое заседание Чуйченко и коллег состоится 20 марта, когда Росрыболовство и Министерство сельского хозяйства России сделают выводы о целесообразности объединения пользователей участков вылова речной рыбы.