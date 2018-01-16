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В 2017 году Coca-Cola снизила уровень сахара в напитке на 30-80%

Сегодня, 14:12

Содержание сахара в популярном напитке Coca-Cola уменьшилось на 30-80%. Такую информацию распространило руководство компании производителя.

Производитель одного из самых популярных напитков в мире - Coca-Cola сообщил, что в прошлом году в технологию производства были внесены изменения. Известно, что уровень сахара в составе 500 граммов напитков снизился на 30-80%.

В компании сообщают, что новый вкус получили напитки Sprite, Schweppes и Fanta. Такие меры были приняты с целью улучшения качества напитков и их положительному влиянию на организм человека. Как известно, чрезмерное употребление сахара очень плохо влияет на здоровье человека и может привести к развитию сахарного диабета и других заболеваний. Такую информацию распространили ученые после проведения лабораторных исследований.

Напомним, что компания Coca-Cola уже давно вошла в пятерку лидеров среди самых дорогих мировых брендов. По итогам 2017 года, капитализация компании составила 69,3 миллиарда долларов.


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