В свердловском отделении «МегаФона» назначен новый директор

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В свердловском отделении «МегаФона» назначили нового директора. Им стала бывший руководитель маркетинговой стратегией оператора Инна Джур. Информацию об этом сообщают представитель пресс-службы «МегаФона».

Необходимость назначить нового директора для свердловского отделения «МегаФона» появилась тогда, как компанию покинул его бывший глава Алексей Воронин. Последний занимал должность руководителя целых три последних года. Соответственно «МегаФон» назначил нового директора по Свердловскому региону. Им стала Инна Джур, которая ранее была руководителем маркетинговой стратегии.

Новый глава регионального отделения видит в качестве приоритетов в своей будущей работе именно вложения в различные проекты, в частности в 4G, а также подготовку к грядущему Чемпионату по футболу. Валерий Величко, руководитель Уральского регионального филиала «МегаФона» заявляет, что изменение в управлении положительно скажется на свердловском отделении и приведёт к увеличению активности в развитии предприятия.

Стоит также отметить, что по количеству клиентов и приросту скачанного интернет-трафика именно Уральский регион является одним из лидеров по всей РФ. В Свердловской области больше 90% населения живёт в зоне действия сигнала оператора «МегаФон».