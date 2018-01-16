VistaNews.ru


В свердловском отделении «МегаФона» назначен новый директор

Сегодня, 13:45

В свердловском отделении «МегаФона» назначили нового директора. Им стала бывший руководитель маркетинговой стратегией оператора Инна Джур. Информацию об этом сообщают представитель пресс-службы «МегаФона».

Необходимость назначить нового директора для свердловского отделения «МегаФона» появилась тогда, как компанию покинул его бывший глава Алексей Воронин. Последний занимал должность руководителя целых три последних года. Соответственно «МегаФон» назначил нового директора по Свердловскому региону. Им стала Инна Джур, которая ранее была руководителем маркетинговой стратегии.

Новый глава регионального отделения видит в качестве приоритетов в своей будущей работе именно вложения в различные проекты, в частности в 4G, а также подготовку к грядущему Чемпионату по футболу. Валерий Величко, руководитель Уральского регионального филиала «МегаФона» заявляет, что изменение в управлении положительно скажется на свердловском отделении и приведёт к увеличению активности в развитии предприятия.

Стоит также отметить, что по количеству клиентов и приросту скачанного интернет-трафика именно Уральский регион является одним из лидеров по всей РФ. В Свердловской области больше 90% населения живёт в зоне действия сигнала оператора «МегаФон».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.