Вчера, 20:00

Курганский завод зятя Михалкова миновал банкротства посредством монополии. Такое постановление вынес арбитражный суд.

Минскому заводу отказано в требовании признать банкротом КМЗ, так как предприятие имеет статус монополиста. Как стало известно, согласно условиям договора, "БелОМО" поставил Курганмашзаводу деталей на сумму 354 миллиона рублей. Но выплачено было всего лишь немного более 140 миллионов рублей. В результате поставщик пожаловался в суд. После этого было подписано соглашение, но КМЗ не стал придерживаться с его условиями. В суде выяснили, что машинный завод обладает признаками монополии в области оказания услуг водоснабжения. Кроме этого, у вышеупомянутого завода заключено много договоров с различными предприятиями.