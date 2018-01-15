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Заемщикам банка «Русский стандарт» ищут работу

Сегодня, 10:57

Руководство банка «Русский стандарт» приняло решение искать работу для своих заемщиков. Такая необходимость возникла из-за увеличения количества проблемных кредитов.

В последнее время в банковской сфере увеличилось количество недобросовестных заемщиков, что может негативно отразиться на экономике страны в целом. Руководство банка «Русский стандарт» решило выйти из сложившейся ситуации нестандартным образом – специалисты финансового учреждения будут искать работу своим заемщикам, которые испытывают финансовые трудности.

В банке создана специальная программа, которая поможет всем клиентам банка вовремя выполнять свои кредитные обязательства. Согласно условиям программы, каждый клиент банка, испытывающий финансовые трудности, может обратиться в финансовое учреждение с просьбой о помощи. Менеджеры банка предложат клиенту вакансии, которые обеспечат его жизнедеятельность и дадут возможность выполнять обязательство перед «Русским стандартом».

Согласно статистике, которую ведут специалисты банка, проблемные кредиты составляют 20% от общего кредитного портфеля. Такие нововведения уже дали свои положительные результаты.


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  • Ирина
    Сегодня, 11:30

    Сплошная наглая ложь. В случае даже небольшой просрочки из банка "Русский стандарт" шли постоянные звонки с оскорблениями и угрозами, причем пользуясь своей базой они звонят всем, кто так или иначе может быть связан с данным человеком. Из за них я потеряла работу. Их судить надо и закрыть, а не писать хвалебные статьи. Самые настоящие банкиры-бандиты.

     

     

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