Заемщикам банка «Русский стандарт» ищут работу

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Руководство банка «Русский стандарт» приняло решение искать работу для своих заемщиков. Такая необходимость возникла из-за увеличения количества проблемных кредитов.

В последнее время в банковской сфере увеличилось количество недобросовестных заемщиков, что может негативно отразиться на экономике страны в целом. Руководство банка «Русский стандарт» решило выйти из сложившейся ситуации нестандартным образом – специалисты финансового учреждения будут искать работу своим заемщикам, которые испытывают финансовые трудности.

В банке создана специальная программа, которая поможет всем клиентам банка вовремя выполнять свои кредитные обязательства. Согласно условиям программы, каждый клиент банка, испытывающий финансовые трудности, может обратиться в финансовое учреждение с просьбой о помощи. Менеджеры банка предложат клиенту вакансии, которые обеспечат его жизнедеятельность и дадут возможность выполнять обязательство перед «Русским стандартом».

Согласно статистике, которую ведут специалисты банка, проблемные кредиты составляют 20% от общего кредитного портфеля. Такие нововведения уже дали свои положительные результаты.