В Марий Эл откроется самая крупная в России козья ферма

Вчера, 19:08

14 января наступившего года в средствах массовой информации появились данные о том, что в Российской Федерации начнет функционировать одна из крупнейших в Европе козьих ферм, которая расположится в Марий Эл.

Данная ферма на пять тысяч голов открылась сегодня в деревне Кочанур. Также сообщается о том, что было потрачено около шестидесяти миллионов рублей. Новое предприятие поможет увеличить производство молока практически в три раза.

Стоит обратить внимание на то, что собственниками фермы является крупнейшая агрохолдинг "Лукоз". Собственно говоря, именно этот холдинг занимается переработкой молока козьей фермы. Ежегодно предприятие перерабатывает около двух тысяч тонн молока коз.