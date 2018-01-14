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В Нижегородской области снизилась цена на сахар и гречку на треть

Сегодня, 15:33

В Нижегородской области на треть снизилась цена на нручку и сахар. Как сообщается, сахар подешевел примерно на 28 процентов, гречка же чуть более - на 35 процентов.

Такое падение цен было зафиксировано с января по декабрь прошлого года. Кроме этого, как говорит статистика, подешевели куриные яйца (на 20 процентов), мято птицы (на 12 процентов), так же цена была снижена на постное масло и белокачанную капусту.

Следует напомнить, ранее глава Нижегродской области Глеб Никитин обязал региональные органы правительства найти резерв на усиление сельского хозяйства. Начиная с 2015 года, в пределах региона организовали работу ярмарок выходных дней, которые посредством конкуренции снизят уровень цень на продукты.


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