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Ожидая обвал гривны, украинцы скупают валюту

Сегодня, 12:22

В Украине ожидается обвал нацвалюты. Об этом стало известно из неофициальных источников, а причиной послужила скупка иностранной валюты украинцами. Об этом сообщил управляющий директор «Кредит Оптима банк» Игорь Львов.

Украинцы уже готовятся к обвалу отечественной валюты. К такому выводу пришли эксперты после нового витка спроса на иностранную валюту. Управляющий директор «Кредит Оптима банк» Игорь Львов сообщил о массовых доставках долларов в аэропорт Борисполь. Эти меры приняты в правительстве без огласки и без официального уведомления граждан Украины в использовании заграничного капиталовливания. По информации Игоря Львова, в Украину целыми воздушными эшелонами транспортируются доллары и евро.

Причиной такого заимствования наличных средств стала паническая ситуация на валютных рынках Украины, поскольку началась массовая скупка валюты в стране.

«Завозят в основном Приватбанк и Ощадбанк, уже от них доллары и евро расходятся по остальным финучреждениям. Везут из Франкфурта.» — разъяснил Игорь Львов.


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