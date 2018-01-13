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Греция займется промышленным производством марихуаны

Вчера, 21:13

Греция планирует заняться промышленным производством марихуаны. Этот вопрос был обсужден в рамках выставки Cannabis Expo 2018, учитывая медицинское русло такого решения.

 Яннис Циронис, замглавы Министерства сельского хозяйства Греции, заявляет журналистам, что у граждан с серьезными заболеваниями, включая рак, рассеянный склероз и эпилепсию, теперь будет лекарство, которое может производиться на мощностях греческих предприятий. В ближайшем будущем в государственный парламент представят поправки, которые касаются использования марихуаны в медицинском русле.
По словам Эфстратиоса Зафириса, главы Минэкономразвития Греции, легализация исключительно медицинского каннабиса является первым шагом в коммерческом производстве. Промышленность заинтересована в таком процессе, что придаст серьезный импульс в развитии греческой экономики.


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