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Украина украла у жителя Крыма 20-летний стаж

Сегодня, 13:23

В Twitter жители Крыма рассказали историю про предпринимателя, который не сможет в срок уйти на пенсию из-за маленького стажа в России. Все время, когда он работал, отчисления шли в пенсионный фонд Украины, а в РФ по документам он проработал всего три года.

В течение 20 лет житель Крыма исправно выплачивал налоги и отчисления в ПФ Украины. Недавно он озадачился количеством стажа и отправился в пенсионный фонд на территории полуострова. Там предпринимателю рассказали, что в течение 20 лет он работал на Украине, поэтому решать вопрос пенсии за этот период времени ему придется с представителями фонда этой страны.

С того момента, как Крым перешел во владения России, мужчина проработал три года. Этот срок будет учитываться при начислении ему российской пенсии.


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