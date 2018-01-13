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Казань включена в топ-5 самых дорогих городов по обедам в ресторанах

Сегодня, 12:01

Обед в ресторанах Казани может обойтись по финансам достаточно дорого. Ведь, по последним данным, этот город вошел в топ-5 самых недешевых регионов по предоставлению услуг общепита.

Сервис по автоматизации предприятий сферы HoReCar_keeper провел исследование, касающееся рейтинга самых дорогих ресторанов в России. В итоге был создан список топ-5 городов, где обеды обойдутся потребителям недешево. Казань заняла четвертое место в рейтинге. Цена на обед в ресторане здесь не ниже 1100 рублей.

Наиболее дорогостоящими визиты в рестораны и кафе стали в Москве – 2480 рублей. В процессе специального исследования был проведен мониторинг в 60 тысячах заведений общественного питания, расположенных по разным регионам России. Но аналитики подчеркнули, что в Екатеринбурге посетитель ресторанов и кафетериев сможет потратить на обед всего 1090 рублей. Это наиболее низкая цена на услуги общепита.


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