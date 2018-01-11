«Ростех» и Siemens создадут в России сеть медицинских диагностических лабораторий

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Несмотря на возникшие летом прошлого года противоречия, государственная корпорация «Ростех» и немецкий концерн Siemens продолжают тесное сотрудничество. Вчера был подписан контракт о совместной программе размещения в России сети медицинских диагностических лабораторий.

Диагностические лаборатории, функционирующие на основе оборудования, которое разработано специалистами Siemens со временем будут размещены в городах десяти российских регионов. Пилотный проект, подразумевает предоставление диагностических услуг в трех субъектах Федерации. Первый этап подразумевает вложение четырех миллиардов рублей.

По оценкам специалистов Министерства здравоохранения, централизация лабораторий с самым современным оборудованием позволит модернизировать систему, при которой мелкие лаборатории не справляются в достаточной мере со своими функциями. Проект рассчитан на сокращение вливания бюджетных средств в устаревшие диагностические медицинские учреждения. Одновременно с началом проекта, начнется переобучение медицинского персонала.