В 2017 году вылов рыбы в России вырос на 92,3 тыс. тонн

Вчера, 22:25

В прошлом году рыбы было выловлено около 92,3 тыс. тонн. Что составляет на 2 процента больше чем в 2016 году. Об этом заявили специалисты Центра систем мониторинга рыболовства и связи. В целом рыбопромышленникам удалось выловить 4,774 млн тонн рыбы.

Специалисты Центра систем мониторинга рыболовства и связи провели итоговую конференцию по результатам деятельности 2017 года. Так, было подмечено, что за период прошлого года было выловлено 4,774 млн тонн рыбы.

Этот показатель касается вылова рыбы и в морях, и в реках. Показатели приведенные ведомством на 2% превышают уровень рыбной добычи в период 2016 года. Информацию также подтвердили в пресс-службе Росрыболовства РФ.