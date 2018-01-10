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"Роснефть" продала сеть украинских АЗС

Вчера, 20:16

Российская нефтяная компания «Роснефть» продала сеть автозаправочных станций на территории Украины, в числе которых Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited.

 Данные компании были удалены из списка аффилированных лиц «Роснефти» в четвертом квартале в связи с продажей. Соответствующие документы опубликовали 10 января.

В качестве даты начала изменений там значилось 20 декабря предыдущего года. Две компании принадлежали Киевской ООО «Восток», на нее же и была официально оформлена сеть заправочных станций, количество которых составляло около 150. Владельцем половины станции Rosneft Management являлась компания Glusco.

По условиям разрешения, которое было выдано Антимонопольным комитетом Украины, сеть АЗС была выкуплена компанией Energy S.A из Швейцарии. Эта же компания приобрела Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

О планах компании продать сеть украинских заправок руководство сообщило еще 2 года назад.


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