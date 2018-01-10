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В Ивановской области прекращено производство мороженого. Свою работу остановил Кинешемский городской молокозавод.

В конце прошлого года свою работу приостановил Кинешемский молокозавод, который был единственным в Ивановской области, выпускающим мороженое. На данный момент оборудование предприятия законсервировано. На данном производстве работало около 100 человек, по имеющимся данным, с большинством из них уже разорваны трудовые договора.

Директор завода Алексей Стулов выражает уверенность в том, что в конце весны завод может возобновить свою работу, ведь летом его продукция очень востребована не только в Ивановской области, но и в соседних. Также руководитель предприятия сообщал, что оборудование завода не продано, ведутся переговоры с новыми партнерами о сотрудничестве. Пока конкретных результатов нет.

Информация о продаже данного предприятия появилась еще в августе прошлого года. Предположительно за него хотели выручить около 98 миллионов рублей.

Напомним, что ранее появилась информация о ликвидации задолженности по заработной плате перед сотрудниками завода «Автокран» в Ивановской области. Проблемы на производстве начались еще в 2014 году.