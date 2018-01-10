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В Ярославле продают новые банкноты по высоким тарифам

Сегодня, 03:15

Новые купюры номинальной стоимости 200 рублей можно приобрести в Ярославле, заплатив немного дороже. Эти факты продажи обсуждаются блогерами в Сети, но банки рекомендуют людям не спешить покупать банкноты.

Активные блогеры из Ярославля сообщили в интернете, что в городе появление новых купюр номиналом в 200 рублей создало настоящий ажиотаж. Каждый хочет стать обладателем заветной красивой новенькой банкноты, не собираясь ее разменивать ни за какие коврижки. Коллекционеры-нумизматы начали охотиться за новыми деньгами.

На фоне этого появились и желающие заработать. Тот, кто стал счастливым владельцем банкнот нового формата предлагает их приобрести остальным по цене выше номинального размера. То есть, купюра в 200 рублей активно продается за 300. на фоне такого денежно-банкнотного дефицита в Ярославле, представители банков заверили жителей, что не нужно спешить. Постепенно такие банкноты нового образца появятся у всех, так как их выпуск неограничен.


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