Основатель Amazon признан самым богатым человеком в истории

Вчера, 19:40

Основатель Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком в истории. Издание Bloomberg оценивает его текущее состояние более чем в 105 миллиардов долларов.

В сообщении указано, что такое событие произошло благодаря резкому подорожанию пакетов компании на мировом рынке. Отмечается, что только с начала января, акции Amazon увеличились в цене на 6,6 процентных пункта. При этом, авторитетное издание Forbes насчитало 104 миллиарда долларов. До сегодняшнего дня, самым богатым человеком в истории считался Билл Гейтс, который основал IT-гигант Microsoft.

Интересно, что в июле прошлого года Безосу уже удавалось сдвинуть с первой позиция Гейтса, однако удержаться в ТОП-1 ему удалось очень недолго.

Напомним, что торговая интернет-площадка Amazon появилась ещё в далёком 1994-м году. Всего за несколько лет, она стала одной из самых популярных в мире. Сейчас компания является также IT-гигантом, постоянно разрабатывая новые проекты. В последнее время, руководство выделяет огромные финансы на развитие отрасли в сфере ИИ.