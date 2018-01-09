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Голландский суд подтвердил право России на марку водки «Столичная»

Вчера, 18:16

Право на использование торговой марки водки «Столичная» принадлежит России в лице федерального казённого предприятия «Союзплодимпорт», другие производители использовать бренд без согласия правообладателя не могут. Соответствующее решение на днях принял суд Нидерландов.

В центре разбирательства оказался спор российского предприятия и люксембургской компании Spirits International, входящей в холдинг SPI, который принадлежит гражданину Великобритании Юрию Шефлеру. Бизнесмен, являющийся выходцем из России приобрёл торговую марку «Столичная» и ещё 42 советских водочных бренда у «Союзплодоимпорта» в 1997 году за 300 тысяч долларов, однако позже сделка была признана незаконной. Спустя время конфликт перерос в международную плоскость, а центром разбирательства стал суд Нидерландов.

Согласно принятому решению, компания Шефлера более не имеет права поставлять на рынок Нидерландов, Бельгии и Люксембурга продукцию под ТМ «Столичная». Исключительным правом на этом обладает только Россия.


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