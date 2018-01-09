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ЦБ опубликовал нововведения в банковской системе

Сегодня, 13:01

Представители ЦБ опубликовали нововведения в нынешней банковской системе. Согласно документу, в 2018 году российским банка придется принимать решение об увеличении капитала или перехода на лицензию на базовой основе.

С начала 2018 года Центральный банк окончательно переходит к пропорциональному процессу регулирования системы банков. Финансовые учреждения, со своей стороны, будут вынуждены выбрать для себя два варианта развития событий. Первый заключается в увеличении капитала до одного миллиарда рублей в рамках работы по универсальной лицензии. Второй сопровождается переходом на базовое разрешение с минимальным капиталом в триста миллионов рублей.

Переход нужно завершить до 1 января 2019 года. В документе отмечается, что все банки должны перебазироваться на Международный стандарт отчетности финансов 9, заменяя 39. Также увеличились взносы в Агентство по страхованию вкладов с базовой ставкой в 0,15%.


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