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Депутат предложил кандидатам в президенты раздать людям криптовалюту

Сегодня, 12:54

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров решил написать всем кандидатам на пост президента РФ письмо с предложением уделить особое внимание созданию и дальнейшему развитию российской криптовалюты, которая в будущем смогла бы пополнить казну недостающими средствами и стать для россиян источником дохода.

В тексте письма-обращения Петрова ко всем кандидатам на пост российского главы говорится, что депутат просит абсолютно всех, независимо от убеждений и политических взглядов, включить в пункт предвыборной программы пункт о создании и дальнейшем развитии российской криптовалюты.

Чиновник считает, что такой вид заработка поможет наполнить государственную казну средствами, которых не хватает, и стать новым источником дохода для граждан страны.


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