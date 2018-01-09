Рубль растет к бивалютной корзине не фоне дорожающей нефти

Сегодня, 11:50

По данным Московской биржи, рубль активно растет к бивалютной корзине на фоне фиксации подорожания нефти. Доллар слегка повысился, а евро пошел на снижение.

Первые долларовые сделки в рамках Московской биржи прошли в диапазоне от 56,99 до 57,09 рублей, сам курс составил 56,99 рублей. Евро упал до показателя в 68,23 рубля. Что касается бивалютной корзины, то она снизилась до 62,05 рубля. Официально установленный курс доллара и евро ниже на 60,77 копеек и 63,68 копейки соответственно.

Такое положение отечественного рубля связывают с замеченным подорожанием нефти, спровоцированного ожиданием ослабления добычи в США. Падение евро сопровождается снижением котировок европейской валюты на Forex после достижения максимума на протяжении четырех месяцев. Мартовский фьючерс Brent на ICE Futures составляет 68,13 долларов, WTI на февраль в рамках NYMEX продают по 62,18 долларов.