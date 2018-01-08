В Евросоюзе оценили ежегодные потери от Brexit

Вчера, 20:22

Решение Великобритании покинуть Евросоюз создало в бюджете ведомства финансовые ямы. Речь идёт о следующей семилетке (2021-2027 годы) и о сумме в 13 миллиардов евро. Информацию об этом сообщил Гюнтер Эттингер, еврокомиссар по вопросам бюджета.

Гюнтер Эттингер выражает сожаления, что Великобритания приняла решение покинуть ЕС. По словам еврокомиссара из-за этого в бюджете ведомства в сфере расходов появился дыра. Она приведёт к росту числа планируемых задач, на которые нужно выделять денежные средства. Речь идёт в основном о защите от терроризма, границ и проведения исследовательских программ. Хотя ранее британская сторона заявляла, что она будет продолжать нести роль одного из главных стражей Европы, не смотря на выход из ЕС.

Гюнтер Эттингер подчёркивает, что «дыру» в бюджете Евросоюз закроет за счёт повышения эффективности расхода средств. По словам чиновника, каждый евро имеет свою ценности, и нужно это помнить.

Кроме этого, еврокомиссар предложил сметь принцип формирования бюджета с семилетнего на пятилетний.