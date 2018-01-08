Ведущие криптовалютные биржи не регистрируют новых пользователей

Вчера, 18:22

Ведущие криптовалютные биржи Bittrex, Bitfinex и Binance не регистрируют новых пользователей. Причиной тому стала нагрузка на инфраструктуру.

Представители самых крупных бирж Bittrex, Bitfinex и Binance в Гонконге, Шанхае и США, которые являются лидерами по торгам с Ethereum и Bitcoin, заявили о прекращении регистрации новых пользователей. По словам специалистов, нужно время для обновления инфраструктуры. Которая на данный момент не справляется с возросшей нагрузкой.

Согласно статистическим данным, на криптовалютных площадках каждый день регистрируются больше 250 тысяч человек. Такие масштабы действительно оказывают огромное давление на сервис. Это показывает активно растущую популярность биткоина и других новых электронных валют. Когда именно биржи будут готовы принять новых участников, не сообщается.