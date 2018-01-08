Россия не намерена выходить из ВТО

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Россия не будет выходить из ВТО из-за спора по ограничению импорта свинины из стран Евросоюза. Об этом сообщили представители пресс-центра Министерства экономического развития.

Согласно сообщению ведомства, вопрос выхода Российской Федерации из всемирной торговой организации на данный момент не рассматривается представителями компетентных отечественных органов. Отмечается, что само членство в ВТО предоставляет странам предсказуемую правовую среду.

Максим Медведков, директор департамента торговых вопросов Минэкономразвития, заявлял о намерении Кремля создания панели судей ВТО для определения выполнения Россией их решения. Совет Федерации пригрозил выходом из организации из-за иска Европейского союза касательно импорта свинины на сумму в 1,4 миллиарда евро. Запрет аргументирован недостаточным ветеринарным контролем со стороны поставщика.