VistaNews.ru


Россия не намерена выходить из ВТО

Сегодня, 13:38

Россия не будет выходить из ВТО из-за спора по ограничению импорта свинины из стран Евросоюза. Об этом сообщили представители пресс-центра Министерства экономического развития.

Согласно сообщению ведомства, вопрос выхода Российской Федерации из всемирной торговой организации на данный момент не рассматривается представителями компетентных отечественных органов. Отмечается, что само членство в ВТО предоставляет странам предсказуемую правовую среду.

Максим Медведков, директор департамента торговых вопросов Минэкономразвития, заявлял о намерении Кремля создания панели судей ВТО для определения выполнения Россией их решения. Совет Федерации пригрозил выходом из организации из-за иска Европейского союза касательно импорта свинины на сумму в 1,4 миллиарда евро. Запрет аргументирован недостаточным ветеринарным контролем со стороны поставщика.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.