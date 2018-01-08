Жители Томской области стали меньше копить и больше тратить

Сегодня, 11:41

Жители Томской области в 2017 году стали больше тратить денег, при этом их сбережения заметно сократились. Об этом прессе рассказал замглавы региона по экономическим вопросам Андрей Антонов.

Чиновник уточнил, что по подсчётам специалистов, за последние 12 месяцев томичи тратили на 2% больше, нежели годом ранее. В то же время существенно (на 85,3 %) сократились размеры сбережений во вкладах и ценных бумагах. По мнению Антонова, приведённые данные свидетельствуют о переходе жителей региона от сберегательной к потребительской политике.

Ранее в Счётной палате России подсчитали количество россиян, находящихся за чертой бедности. Как заявила глава органа аудита Татьяна Голикова, в данный момент таких граждан насчитывается более 20 миллионов.