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Россия через два года откажется от импортного сыра

Сегодня, 10:11

Россия уже через два года полностью откажется от поставок импортного сыра. К такому выводу пришли специалисты, анализирующие рынок производства российских продуктов.

На протяжении прошлого года производителям РФ удалось совершение настоящего прорыва по выпуску собственных орехов, ягод и фруктов. Прирост их производства составил 85%.

Выпуск собственного рыбного филе увеличился на 28%, креветок и иных морепродуктов – на 17%, мороженной рыбы – на 4%. Таким образом, отечественные товаропроизводители успешно воспользовались продовольственным эмбарго Запада и наращивают свою долю на рынке.

В России действующая программа по продовольственному импортозамещению рассчитана до 2020 года. Не по всем позициям дела идут настолько же хорошо, как по вышеуказанным.

В частности, если сравнивать с 2013 годом, то сыров выпускалось на 2,5% меньше. Аналитики связывают это с тем, что в РФ традиции сыроварения развиты намного меньше, чем в европейских странах.

В то же время отмечены и положительные моменты. В сравнении с 2016 годом, производство разнообразных российских сыров возросло на 5,2%. Об окончательной положительной динамике в этом вопросе можно будет сделать вывод не ранее чем через два года, но сдвиги уже есть.


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