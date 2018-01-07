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Специалистам известен курс доллара в 2018 году

Сегодня, 09:52

Ведущий эксперт аналитического департамента «Альпари» Анна Бодрова рассказала о двух сценариях курса доллара в 2018 году. Согласно данным, курс доллара может быть равен 55-75 рублям. Аналитик дала оценку влияния санкций на курс валют.

С приходом нового года изменятся цены на валюту в России и в мире. Так, эксперт-аналитик Анна Бодрова уже спрогнозировала валютные колебания доллара в зависимости от обстоятельств России. Так, для российского рубля, 2018 год будет приемлемым. Ценовая политика покупки доллара будет равна диапазону цен от 55 до 75 рублей.

Причин такой цены несколько, например санкции западных государств и деятельность Минфина. Однако, при отсутствии стрессовых ситуаций для валюты, курс доллара будет равен отметке в 55 рублей. При наиболее плохом сценарии, валюта может подорожать до отметки в 75 рублей.


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  • uthvfy
    Сегодня, 11:04

    пшш что с ним станет. повысится как всегда

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