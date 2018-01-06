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Марк Мобиус уходит из Franklin Templeton Investments на пенсию

Вчера, 20:36

Пионер инвестирования в активно развивающиеся рынки, знаменитый Марк Мобиус, уходит из Franklin Templeton Investments. Причиной тому стало желание пойти на заслуженную пенсию, о чем он сам рассказал журналистам.

По словам Грега Джонсона, директора Franklin Templeton, Марк Мобиус всегда ассоциировался только с инвестициями рынков, находившихся на стадии развития. Он с коллегами признателен этой легендарной личности за возможность работать плечом к плечу и благодарен ему за 30-летний труд и вклад в компанию.

Еще в 2015 году знаменитый Марк Мобиус ушел с должности главы Templeton Emerging Markets Investment Trust, но не покинул свою команду и продолжил деятельность на предприятии. Об уходе с работы всей своей жизни пионер инвестирования заявил сам, его коллеги активно прокомментировали это решение для представителей влиятельных СМИ.


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